Así quedaron los cuartos de final de la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana cerró la fase de grupos y definió los ocho clubes clasificados.

Se trata del Plaza Amador y Sporting San Miguelito de Panamá; Real España, Olimpia y Motagua de Honduras; Alajuelense y Cartaginés de Costa Rica y el Xalejú de Guatemala.

Las llaves quedaron de esta manera:

Plaza Amador vs. Real España



Olimpia vs. Cartaginés

Motagua vs. Alajuelense

San Miguelito vs. Xelajú

Los juegos de ida serán del 23 de setiembre al 25 de setiembre, mientras que los de vuelta se efectuarán del 30 de setiembre al 2 de octubre.



La Liga y el equipo brumoso irán en la misma llave y eso hará que al menos uno de los dos esté en Copa de Campeones.