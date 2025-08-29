Bicampeón nacional también fracasa en Copa Centroamericana

El bicampeón nacional, el Club Sport Herediano, también fracasó en Copa Centroamericana. Las cosas como son: que el Team quede último del grupo B de la competencia sonroja a los rojiamarillos.

El equipo florense empató 4-4 ante el Municipal de Guatemala en medio de un partido loco, llenó de goles, de muchas emociones, de errores y también del que siempre aparece: Marcel Hernández.

El equipo de Hernán Medford también debe asumir la crítica, no hizo un buen torneo y la noche de este jueves lo pagó caro en el Estadio Nacional, aunque d.

Elías Aguilar (22’), Brian Rubio (67’ y 90') y Marcel Hernández (70’) marcaron para el equipo tico.



Por su parte, el Municipal sonrió con tantos de Rudy Barrientos (32’), José Mena (69’), Junior Pérez (73’) y Pedro Altán (90+2').



Los goles son reflejo de que ambos clubes fueron muy ofensivos, pero también es sinónimo de que careció orden defensivo y equilibrio en ambas oncenas.

El Team perdió en Nicaragua y en Panamá y esos puntos al final hicieron falta. El Sporting San Miguelito de Panamá y el Real España de Honduras avanzaron a segunda ronda. Municipal y Diriangén superaron al bicampeón nacional.