Hernán Medford tras eliminación: "Queda disculparse con la afición"
El técnico rojiamarillo analizó la despedida del Team de la Copa Centroamericana.
El técnico de Herediano, Hernán Medford, analizó la eliminación del equipo de Copa Centroamericana al quedar de último en el grupo B del torneo.
Estas fueron las declaraciones de Medford tras la eliminación:
Responsable: Yo voy a asumir toda la responsabilidad y así queda, pero no tengo que hablar de eso (actitud), cuando uno es tajante y directo se asume, qué vamos a hacer.
Recibe mucho gol: Son detalles que se necesitan trabajar, he tenido poco tiempo que se viene desde un principio, no nos pueden hacer tantos goles, son cosas que vienen de atrás y hay que corregir eso. Hacemos, pero también nos hacen muchos goles.
Sin competencia internacional: Qué se va a hacer, es asumir responsabilidad, pasó. Queda disculparse con la afición, pero tal vez una disculpa no alcance.
Anímico: Son jugadores con mucho tiempo, hay que trabajar para que no afecte el ánimo para lo que viene porque al final ellos son seres humanos y pueden caer en una desconfianza de su calidad.
Defensa: Cuando habla de la defensa, todo el equipo debe ser defensivo, no se le puede echar la culpa a uno o dos, no se vale decir que es la defensa. Hay que asumir que no se hizo bien este torneo.
Positivo: Después de tantos años en esto comerse una bronca más... es un momento malo que puede pasar cualquier equipo y simplemente trabajar y corregir, es lo único que queda para cambiar una situación así que duele y va a costar, pero hay que pasar la página.
La culpa no es solo suya: Yo no voy a cambiar de opinión, asumo toda la responsabilidad, porque uno con el tiempo que tiene uno tiene que asumir. Esto es de reivindicarse con lo que viene. Queda lo nacional.