Hernán Medford tras eliminación: "Queda disculparse con la afición"

El técnico de Herediano, Hernán Medford, analizó la eliminación del equipo de Copa Centroamericana al quedar de último en el grupo B del torneo.

Estas fueron las declaraciones de Medford tras la eliminación:

Responsable: Yo voy a asumir toda la responsabilidad y así queda, pero no tengo que hablar de eso (actitud), cuando uno es tajante y directo se asume, qué vamos a hacer.

Recibe mucho gol: Son detalles que se necesitan trabajar, he tenido poco tiempo que se viene desde un principio, no nos pueden hacer tantos goles, son cosas que vienen de atrás y hay que corregir eso. Hacemos, pero también nos hacen muchos goles.

Sin competencia internacional: Qué se va a hacer, es asumir responsabilidad, pasó. Queda disculparse con la afición, pero tal vez una disculpa no alcance.

Anímico: Son jugadores con mucho tiempo, hay que trabajar para que no afecte el ánimo para lo que viene porque al final ellos son seres humanos y pueden caer en una desconfianza de su calidad.

Defensa: Cuando habla de la defensa, todo el equipo debe ser defensivo, no se le puede echar la culpa a uno o dos, no se vale decir que es la defensa. Hay que asumir que no se hizo bien este torneo.

Positivo: Después de tantos años en esto comerse una bronca más... es un momento malo que puede pasar cualquier equipo y simplemente trabajar y corregir, es lo único que queda para cambiar una situación así que duele y va a costar, pero hay que pasar la página.



La culpa no es solo suya: Yo no voy a cambiar de opinión, asumo toda la responsabilidad, porque uno con el tiempo que tiene uno tiene que asumir. Esto es de reivindicarse con lo que viene. Queda lo nacional.