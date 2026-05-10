Fernán Faerron denuncia insultos y amenazas hacia su familia tras semifinal ante Herediano

"Ayer, durante el partido de semifinal contra Herediano se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol", así comenzó su denuncia en redes sociales el futbolista Fernán Faerron, luego del partido de este sábado ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

Faerron dijo entender que como jugador está expuesto a críticas, insultos y opiniones de todo tipo. Eso sí, en un texto publicado en una historia en su Instagram, Fernán dejó claro que existe una línea que nunca se debe cruzar.

"Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol.

"Podrán insultarme a mí, cuestionarme o criticarme como jugador, pero nadie debería normalizar amenazas o comentarios de ese nivel hacia una familia y mucho menos hacia una bebé", comentó el futbolista.

Incluso, en su texto, Faerron instó al Club Sport Herediano tomar las medidas correspondientes contra los aficionados que le dijeron ese tipo de cosas.

"No representan los valores del fútbol ni de una afición sana. De igual manera, espero una disculpa pública de cada una de las personas involucradas, las cuales ya se encuentran identificadas. El fútbol jamás puede convertirse en odio", concluyó.