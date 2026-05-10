Lo más destacado
Marcel Hernández sufrió un golpe, pero Giacone da tranquilidad a la afición
Técnico de Cartaginés revela el pecado imperdonable de su equipo en semis
El Team buscará la 32: Un calculador Herediano está en una nueva final
Fernán Faerron denuncia insultos y amenazas hacia su familia tras semifinal ante Herediano
Esto fue lo que el defensor posteó en redes.
"Ayer, durante el partido de semifinal contra Herediano se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol", así comenzó su denuncia en redes sociales el futbolista Fernán Faerron, luego del partido de este sábado ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.
Faerron dijo entender que como jugador está expuesto a críticas, insultos y opiniones de todo tipo. Eso sí, en un texto publicado en una historia en su Instagram, Fernán dejó claro que existe una línea que nunca se debe cruzar.
"Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol.
"Podrán insultarme a mí, cuestionarme o criticarme como jugador, pero nadie debería normalizar amenazas o comentarios de ese nivel hacia una familia y mucho menos hacia una bebé", comentó el futbolista.
Incluso, en su texto, Faerron instó al Club Sport Herediano tomar las medidas correspondientes contra los aficionados que le dijeron ese tipo de cosas.
"No representan los valores del fútbol ni de una afición sana. De igual manera, espero una disculpa pública de cada una de las personas involucradas, las cuales ya se encuentran identificadas. El fútbol jamás puede convertirse en odio", concluyó.
Marcel Hernández sufrió un golpe, pero Giacone da tranquilidad a la afición
El estratega de Herediano, José Giacone, vive una nueva final en su carrera, luego de vencer en semifinales al Cartaginés 1-0.
Este fue en análisis que hizo el timonel florense tras el partido:
Técnico de Cartaginés revela el pecado imperdonable de su equipo en semis
El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, analizó la eliminación del equipo 1-0, en el marcador global, ante Herediano en las semifinales.
Luego del empate sin goles frente al Team, Villatoro destacó que el club peleó la clasificación con los recursos que tenían.
El Team buscará la 32: Un calculador Herediano está en una nueva final
Quien esperaba ver un partido de alto voltaje que definía un finalista entre Herediano y Cartaginés se equivocó. Esto no fue de "¡uy!", de "casi, casi", fue de pocas emociones, de control y equilibrio, entre un calculador equipo del Team y un inofensivo cuadro brumoso. Esto no fue de formas, fue de resultado: los rojiamarillos van por la 32, los blanquiazules a casa.
Los dirigidos por José Giacone llegaron al estadio Carlos Alvarado con la ventaja 1-0 y la sostuvieron durante 90 minutos en casa, luego del 0-0 de la noche de este sábado. El global le dio para ser finalista y colocarle una mano al título. Ahora espera rival que saldrá de la serie entre Saprissa y Liberia (1-1).
El primer tiempo fue un bostezo, no es crítica, es realidad. Para el segundo, el conjunto de Amarini Villatoro se dio cuenta que el equipo estaba eliminado, por lo que intentó ir un poco más al frente, pero solo un remate de media distancia de Bernald Alfaro le llegó a Danny Carvajal.
Hay que ser honestos: no hubo brillo, tampoco espectáculo, pero no hay que insistir en eso, quizás Cartaginés debió arriesgar más, de todos modos al 80' seguía quedando afuera, pero tampoco fue que cambió mucho para ir a buscar el tanto que los metiera en la pelea.