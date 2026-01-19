EN VIVO
Clock

de HS

Elecciones 2026

Tablero electoral: Boris Molina vs. Claudio Alpízar

¿Renunciarían a su inmunidad si llegan a la Presidencia y son denunciados? Esta fue una de muchas preguntas que respondieron los candidatos.

Por Teletica.com Redacción 19 de enero de 2026, 16:50 PM

Boris Molina, candidato de Unión Costarricense Democrática, y Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, fueron la tercera partida de Tablero electoral, el programa que puso a jugar a los aspirantes a la Presidencia.

Fue una partida amena y de coincidencias, a pesar de que hubo preguntas complejas.

Coincidieron, por ejemplo, en que ambos impulsarían reformas a la Ley Marco de Empleo Público, que calificaron como una “obsesión del PAC” y el gobierno de Carlos Alvarado.

También se discutieron temas como la tercerización de los servicios de Salud, las soluciones para el problema en Crucitas o la crisis de pensiones.

Y a pesar de que en un inicio estaba en desacuerdo, Alpízar terminó por respaldar la negativa de Molina sobre la renuncia a la inmunidad en caso de ser denunciado por un delito en el ejercicio de la Presidencia.

Observe las respuestas a estas y muchas otras preguntas en el video adjunto.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas