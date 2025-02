Si le cuesta reconocer caras, puede que comparta un mal con Brad Pitt

Periodista: David Sibaja.



Todos hemos oído hablar de Brad Pitt, el aclamado actor de Hollywood que ha interpretado muchas películas como El Sr. y la Sra. Smith, Malditos bastardos o Tren bala; déjeme decirle que usted podría tener algo en común con él.



En la plazoleta del Hospital México nos encontramos con Victoria Méndez y Andreína Gutiérrez, ellas estaban conversando amenamente, pero ambas comparten un detalle: les cuesta reconocer el rostro de la gente con la que hablan.



“Siempre me pasa, uno se queda analizando y, a veces, no recuerda”, dijo Victoria.



Andreína, por su parte, expresó que “uno a veces se confunde, y da vergüenza porque uno no sabe si hablarle”.



¿A usted le pasa que está hablando con alguien, pero no logra asociar su cara con un nombre? Por eso le decíamos que tiene algo en común con Pitt: el actor sufre de un mal llamado prosopagnosia o ceguera facial. Para entenderlo, Calle 7 Informativo conversó con la neuróloga Sylvia Josephy, lo primero que nos dijo es que este padecimiento generalmente no amerita atención médica.



“La prosopagnosia puede ser congénita o adquirida; entonces, si es congénita y es algo con lo que uno nació, no necesariamente es motivo de consulta. Si es algo nuevo, o sea, que usted antes reconocía caras y ya no reconoce, eso sería algo adquirido y sería motivo de consulta”, explicó Josephy.



Pero vamos más allá, esta es la explicación de lo que ocurre en el cerebro de las personas que no logran recordar la cara de gente que alguna vez han visto.



“Hay un área en el cerebro que es un área de las caras, el cerebro es como una computadora, hay circuitos y los circuitos tienen funciones distintas, tenemos un circuito que se encarga de la visión, de la memoria y, en medio de los dos, hay una parte que se activa cuando uno ve una cara, esa parte nos permite asociar la memoria y la visión y reconocer una cara”, amplió la neuróloga.



En Costa Rica no hay datos de pacientes que sufran de ceguera facial, pero estudios de la Escuela Clínica de la Universidad de Harvard estiman que al menos una de cada 33 personas podrían tener este padecimiento.

Lo que muchos hacen para identificar un rostro es guiarse por detalles como el corte de cabello de la persona, su voz, por supuesto, el nombre o la ropa.