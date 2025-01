¿Por qué el café sigue caro? Productores explican dificultades de cosecha 2025

Le dicen el grano de oro por su alto consumo en Costa Rica, además, por el aporte económico que le trajo al país. Hoy, es la bebida más consumida: en promedio, cada costarricense toma dos tazas al día, según la Universidad Nacional (UNA). A pesar de eso, algunos productores advierten que para este año el café va a seguir incrementando de precio.



Quien resiente mucho el precio del café es Fabiola Palma, una vecina ramonense, quien asegura tomar hasta cuatro tazas diarias (ver video adjunto).



“Me gusta mucho, lo uso hasta para antes de ir a entrenar. El problema es que cada vez es más caro. Yo siento que cada vez hay que pagar más”, aseguró Palma.



Lo que ella percibe a la hora de comprarlo, no es para menos; es más, tiene razón. El café cada vez es más caro. Por ejemplo, viajemos siete años en el pasado. En el 2018, una bolsita de 500 gramos costaba 1.800 colones. En el 2021, pasó a costar 2.170 colones. Hoy, esa misma bolsita cuesta 3.642 colones, en promedio, según el Consejo Nacional de la Producción (CNP).



El precio se duplicó. Es decir, con lo que Fabiola compraba dos bolsas de café en 2018, ahora solo le alcanza para una, nada más. Ahora, la cosecha 2025 avanza enfrentando grandes retos, como los son las condiciones climáticas y la escasez de mano de obra.



“El clima nos afectó mucho, además ya casi no hay recolectores y no podemos pagarles tanto por cajuela a los que hay”, explicó el productor de café, Steven Navarro.



Por estos mismos retos, el precio del café no va a bajar de precio. Es más, la cosecha va atrasada con el tiempo, es decir, el café que se recoge ahorita fue el que tuvo que crecer en medio de las dificultades del año pasado, según explicaron tres productores consultados.



Esta realidad no es exclusiva en Costa Rica. El precio de la variedad arábiga incrementó un 90% durante el último año. El origen de esta subida es el temor a las malas cosechas de Brasil y Vietman, líderes en producción mundial, debido a las sequías, después de años en los que la demanda superó la oferta.