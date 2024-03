¡Mucho cuidado! Uso continuo de audífonos de diadema puede deformarle la cabeza

6 de marzo de 2024, 14:10 PM

Son idóneos para aislarnos por un momento del mundo exterior y concentrarnos en la música, un pódcast o para leer. Los headsets o audífonos de diadema son los favoritos de Jeimmy Fonseca, aunque no los utiliza muy seguido.

Aunque ella los usa poco, hay usuarios que se los colocan por horas y horas. Tal es el caso de los streamers , quienes son la inspiración de muchos niños y jóvenes; algunos de ellos han visto las consecuencias de utilizar, durante mucho tiempo, los audífonos de diadema. Este es el caso de “Curtoss”, un creador de contenido que descubrió que tenía una abolladura en su cabeza, justo en la zona donde se coloca los audífonos. El descubrimiento lo hizo cuando se rapó en directo para una causa benéfica. Si bien los dispositivos no generan un daño en el cráneo, la presión que ejercen sí es suficiente para provocar un hundimiento del tejido adiposo y, por eso, a su cabeza se le hace una especie de "hueco". Para recuperar la figura, cuando ocurre un daño como esos, los usuarios deben dejar de usarlos por al menos una semana y practicarse una serie de masajes para recuperar la ubicación normal del tejido adiposo de la cabeza.

Para evitar esta marca tan particular, utilícelos con una gorra o no los ajuste tanto, y si puede alterne con otro tipo de audífonos para que no se lleve un susto de este tipo.