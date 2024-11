Incofer promete licitación para tren eléctrico en 2026

Periodista: Berny Jiménez.

Xinia Cartín, vecina de San José, conversó con un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) mientras caminaba por la Avenida Central, y recordó cómo su padre solía transitar ese mismo trayecto josefino, pero en el antiguo tranvía, hace más de 70 años.

“Mi papá vivía en San Rafael de Escazú, caminaba hasta La Sabana. El tranvía llegaba hasta ahí y, desde La Sabana, se venían a la Catedral a la misa del domingo”, relató.

Ese tranvía recorrió toda la Avenida Central por más de 50 años; pero hoy la situación es diferente. Mientras algunos sueñan con un monorriel, otros prefieren un metro, y el país piensa que la realidad será de un tren eléctrico, ¿por qué?

“Para tener un sistema de metro o un sistema elevado, debe tener una demanda muy alta. Eso no existe en las ciudades que conecta este tren, las ciudades de la GAM. Es una inversión que el Estado costarricense no puede realizar para un proyecto cuya demanda no la justifica”, explicó el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).