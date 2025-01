Estudio de UCR dice que 9 de cada 10 ticos vive en paz consigo mismo

Por: Berny Jiménez









¿Disfruta de sus actividades diarias? ¿Está en paz con usted mismo? Estas consultas se las realizó la UCR a más de mil costarricenses el año anterior, 9 de cada 10 de ellos lograron señalar que sí, pero ¿realmente sabemos lo que estos significa?









Para el psicólogo Carlos González, esta frase va más allá de esto “el principal error está en no aceptar lo que pasó en el pasado y querer cambiar la realidad de las cosas”, asegura.









“Vas por buen camino, no te rindas”, “El mundo necesita más gente como vos”, “Gracias por todo el esfuerzo que haces todos los días”, son parte de las frases que quisimos entregar a algunas personas que compartían con sus familias en La Sabana y las reacciones no se hicieron esperar.









Desde quienes no aceptaron las frases, hasta quienes se detuvieron a leerlas, además de quienes agradecieron el gesto: “Uno nunca se pone a pensar en el impacto que tiene no solo en uno mismo si no en las otras personas”.









Empezar este 2025 puede parecer una hija en blanco, pero podría representar nuevos retos y como mencionó una de las personas en esta nota, la oportunidad de convertir este año en el año de la conquista.