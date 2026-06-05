¿En qué se va la vida? Estas son las actividades que más tiempo consumen

¿Alguna vez se ha preguntado en qué invierte la mayor parte de su tiempo? Un estudio basado en hábitos de vida y patrones de comportamiento buscó responder precisamente esa interrogante y reveló cómo se distribuyen los años de una persona promedio a lo largo de su existencia.



La investigación, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, tomó como referencia las 16 horas promedio que una persona permanece despierta cada día y calculó cómo se emplea el tiempo durante una vida estimada de 78 años (ver video adjunto).



Los resultados muestran que la actividad que más tiempo consume es dormir, con un total aproximado de 26 años. Le siguen 17 años dedicados al trabajo, ocho años viendo televisión y cinco años al volante de un vehículo.



Además, las personas destinan cerca de cuatro años a comer, tres años al uso de redes sociales, tres años a vacaciones, dos años en el baño y apenas un año completo a la práctica de ejercicio físico.



Especialistas señalan que la realidad costarricense no parece alejarse demasiado de estas cifras. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), gran parte de la semana de los habitantes del país se reparte entre el trabajo remunerado, las labores domésticas, el cuido de personas, los desplazamientos y las actividades recreativas.



La socióloga Carolina Sánchez explicó que una mejor gestión del tiempo, junto con políticas que reduzcan los tiempos de traslado y promuevan el equilibrio entre vida personal y trabajo, podrían generar importantes beneficios para el bienestar de la población.



Al final, la forma en que se invierten las horas de cada día termina definiendo cómo se construyen los años de toda una vida.



