¿En qué momento nos convertimos en “señores”?

Periodista: Berny Jiménez.



¿Será que decirle “señora” a una mujer está mal? Para algunas personas, el término está asociado a alguien casado, con hijos o de avanzada edad; pero lo cierto del caso es que no tiene mucho que ver con esto.



Según la Real Academia Española, los términos “señor” y “señora” significan “persona respetable y de cierta categoría social”, un término de cortesía para dirigirse a una persona cuyo nombre se desconoce o no se quiere mencionar.



Un sector de la población, sin embargo, lo ve como un término peyorativo. “El que no me gusta es el ‘doña’”, “me sobra esa palabra, prefiero evitar que me digan así”, son algunas de las percepciones en la calle.



“El término está asociado a referirse de manera respetuosa a alguien, lo interesante es entender que mientras a algunas mujeres les molesta el término, a los hombres no les genera este efecto”, señala Mario Portilla, de la Escuela de Filología y Lengua de la Universidad de Costa Rica.

En el país hay 2.7 millones de mujeres, seis de cada 10 superan los 35 años, tres de cada 10 están casadas y 55 mil son madres. Usted, ¿en cuáles de estos casos suele usar la palabra “señora”?