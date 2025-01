¿Considera refundir deudas? Analice sus ventajas y desventajas en esta nota

Periodista: Berny Jiménez.



Un vehículo, una refrigeradora o una casa… Las deudas tienen muchos montos y plazos de pago; pero, si no se gestionan de manera eficiente, podrían generarle el mismo dolor de cabeza. ¿Será que le tenemos miedo a endeudarnos?



“Miedo no, sino incertidumbre de cómo las voy a pagar”, “hoy los trabajadores somos menos indispensables que antes y es por eso que no me endeudo”, “endeudarse es terminar pagando dos o más veces el valor de un producto”: esas son parte de las apreciaciones de algunas personas.



Bancos y cooperativas ofrecen a los deudores que llevan años pagando cuotas la opción de refundir, pero ¿de qué se trata?

“Se trata de fusionar estas deudas en una sola entidad, con la cual usted deberá llegar a un arreglo para fijar el plazo y las cuotas”, señala Neftalí Fernández, de la Defensoría del Deudor.

Algunos de sus beneficios son:

Se reducen significativamente las cuotas​.

Se alargan los plazos.

Las cuotas se pueden fijar.

Pero tome en cuenta que la entidad solicita garantías mayores y, si no lo cancela, podría enfrentar consecuencias mayores.

Además, algunos deudores refunden más de una vez las deudas, o al notar que sus ingresos se liberan, se vuelven a endeudar.