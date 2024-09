Cada hora, cinco personas son diagnosticadas con hipertensión en Costa Rica

Periodista: Berny Jiménez.



La hipertensión, conocida como “el asesino silencioso”, se ha convertido en la enfermedad crónica más común en Costa Rica. Su peligro radica en que rara vez presenta síntomas antes de causar daño irreparable (ver nota completa en el video adjunto).



Cada hora, cinco personas son diagnosticadas con hipertensión en el país, lo que equivale a más de 200 consultas por presión alta cada 60 minutos. Sin embargo, lo realmente alarmante no es el número de pacientes en tratamiento, sino la cantidad de personas que desconocen su condición.



¿Sabía que solo el 20% del riesgo de padecer hipertensión depende de la genética, mientras que el 80% está relacionado con el entorno y el estilo de vida?



En 1970, la hipertensión no figuraba entre las 10 principales causas de muerte en el país. No obstante, en los últimos 20 años ha escalado hasta convertirse en la segunda causa de mortalidad, con 811 fallecimientos registrados el año pasado, solo por detrás del infarto agudo de miocardio.



¿Con qué frecuencia se toma la presión arterial? Los expertos recomiendan medirla al menos una vez al año. Además, insisten en la importancia de mantener una rutina de descanso adecuado, ejercicio regular y una alimentación saludable. Estos hábitos son claves para prevenir una enfermedad que afecta a cerca de cinco de cada 10 pacientes, quienes a menudo desconocen su diagnóstico o no llevan un control adecuado.