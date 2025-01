¿A quién le confía su instalación eléctrica? Experta responde dudas comunes sobre el tema

Periodista: Berny Jiménez.



A mediados de febrero, la Soda Dannys se transformará en bar y restaurante, y los electricistas afinan los últimos detalles para el nuevo local, ubicado en Hatillo, San José.



“Elegimos a los especialistas por referencias y porque, anteriormente, nos hicieron trabajos en mi casa y a algunos familiares”, afirma Daniel Murillo, hijo de la dueña del establecimiento.



Sin embargo, no todos los arreglos están a cargo de expertos: el año anterior, 40 personas fallecieron electrocutadas, algunas de ellas mientras realizaban trabajos en las viviendas. ¿En manos de quién pone usted su seguridad eléctrica? (ver video adjunto de Calle 7 Informativo).



“Muchas veces, lo barato sale caro; pero antes de contratar a alguien, mejor preguntémonos: ¿queremos estar cambiando los electrodomésticos constantemente o alargar la vida útil de nuestra instalación eléctrica?”, asegura la ingeniera Andrea Zúñiga, de la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.



¿Es normal que queden cables al descubierto?



“Como habitantes de la casa no, y en los techos el cableado debe estar entubado para evitar cortocircuitos”, respondió la experta.



¿Qué pasa con los cables sueltos?



“El cable verde que se instala en la ducha no es un invento ni sobra, es para darle salida a la electricidad en caso de alto voltaje y si no le damos salida a esa energía sobrante, es probable que salga por el agua, o sea, nosotros”, confirmó Zúniga.



¿Se le disparó el breaker?



“Esto es una señal de que la instalación funciona correctamente, lo mejor es revisar la instalación antes de reactivarlo”, recomendó.



Lo barato no solo le puede salir muy caro, sino que también puede poner en riesgo a su familia, ¡asesórese!