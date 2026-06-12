20 pacientes reciben prótesis dentales diariamente en Costa Rica

“Tenemos pacientes adultas mayores que llegan al servicio de Odontología del Hospital Blanco Cervantes porque dependen de una prótesis dental desde los 15 años. En aquella época era común que una prótesis se obsequiara como regalo de cumpleaños”, comentó Luis Diego Giral Apestegui, odontólogo y jefe de este servicio.



Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante 2025 se entregaron 7.352 prótesis dentales, es decir, 20 al día. Del total, un 61% (4.482) correspondió a mujeres, una realidad que, según el especialista, se explica por historias como estas (ver video adjunto).



En el Blanco Cervantes se realizan, en promedio, 100 atenciones odontológicas diarias. De ellas, alrededor de 20 pacientes ingresan a las 7 a. m. y salen a las 3 p. m. con una nueva sonrisa, gracias a un sistema que aprovecha al máximo la capacidad instalada del servicio.

“Algunos pacientes llegan solicitando una prótesis dental, pero cada caso debe valorarse cuidadosamente. En ciertas situaciones, una prótesis podría incluso empeorar la condición del paciente. "En otros casos, la necesidad responde a la falta de prevención durante etapas tempranas de la vida, porque no es natural que una persona adulta mayor pierda todas sus piezas dentales”, explicó Giral.

Visitamos este servicio para conocer de cerca el proceso de elaboración de las prótesis dentales y mostrar cómo estos dispositivos transforman la calidad de vida de quienes los reciben.