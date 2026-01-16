Estilo de Vida
Tres frutas que crecen en Costa Rica y aportan grandes beneficios a su salud
La nutricionista Aarika López explica por qué conviene incluirlas en la alimentación diaria y comparte recetas sencillas para aprovechar todo su valor.
Aunque para muchos resultan exóticas, en Costa Rica crecen con facilidad y están llenas de beneficios. El maracuyá, la carambola y la pitaya destacan por su sabor, su versatilidad y su alto valor nutricional.
En esta entrevista, la nutricionista Aarika López le explica por qué vale la pena incluirlas en su alimentación diaria y le comparte tres recetas sencillas para disfrutarlas en casa, sin complicaciones y con mucho provecho para su salud (ver video adjunto).
