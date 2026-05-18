¿Tiene azúcar alta o prediabetes? Aprenda a usar este “semáforo” de alimentos

¿Le dijeron que tiene azúcar alta o prediabetes? Esta condición ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre superan lo normal. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta si no hay cambios en el estilo de vida.



Especialistas en nutrición recomiendan clasificar los alimentos con un sistema similar al semáforo, según su impacto en el organismo.



Los alimentos “rojos” deberían evitarse o consumirse de forma ocasional. Los alimentos “amarillos” requieren moderación. Los alimentos “verdes” son los más recomendados para una alimentación equilibrada.



La actividad física y el control del peso también ayudan a prevenir complicaciones.



En el video adjunto de Buen Día mostramos este semáforo alimentario y cómo incorporarlo a la rutina diaria.



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