Suplementos: cómo y cuándo tomarlos de manera segura

Aunque muchos suplementos pueden tomarse de forma continua, otros requieren pausas para evitar sobrecargar el organismo.

La naturista Sussan Céspedes explicó en Buen Día la frecuencia adecuada para el uso de suplementos, sus beneficios y los cuidados que debemos tener antes de incorporarlos a la rutina diaria.

Una conversación esencial para quienes buscan bienestar sin riesgos (vea el video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.