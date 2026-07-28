¿Sufre de reflujo? Conozca cinco alternativas para aliviar sus síntomas

¿Siente ardor desde el estómago hasta la garganta después de comer? Esta molestia puede ser una señal de reflujo gastroesofágico.

El reflujo es una condición frecuente. Sus síntomas pueden afectar la calidad de vida cuando aparecen de forma recurrente.

Las causas son diversas. Una valoración médica resulta necesaria ante síntomas persistentes o frecuentes.

La nutricionista Nathalie Solera compartió en Buen Día cinco opciones que pueden formar parte de una alimentación adecuada para quienes padecen esta molestia:

Licuado de avena y banano.

Compota de manzana.

Agua con linaza.

Infusión de manzanilla y jengibre.

Granos de sal rosada.

La especialista también explicó cuáles alimentos conviene evitar y qué hábitos pueden ayudar a disminuir los episodios de reflujo.

Además, brindó recomendaciones para reconocer el momento adecuado para consultar a un especialista.

En el video adjunto encontrará las preparaciones y consejos para incorporar estas opciones a la rutina diaria y favorecer una mejor salud digestiva.

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