¿Sufre de migraña? Lo que come puede estar afectándole más de lo que cree

Si usted sufre de fuertes dolores de cabeza, preste atención. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Se trata de una condición frecuente que puede afectar su trabajo, su vida familiar y su bienestar diario.

Pero hay un detalle importante que muchas veces pasa desapercibido: su alimentación puede influir directamente en la aparición de estos episodios. Algunos alimentos pueden disparar la molestia, mientras que otros podrían ayudarle a prevenirla (ver video adjunto).

En el programa Buen Día conversamos con la nutricionista Susan Láscarez, quien explicó cuáles productos conviene evitar y cuáles pueden convertirse en aliados para reducir la frecuencia e intensidad de la migraña. Si usted quiere mejorar su calidad de vida, esta información puede marcar la diferencia.

