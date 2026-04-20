¿Siente malestar luego de comer? Puede ser una alergia alimentaria

Muchas personas presentan molestias digestivas, irritaciones en la piel o congestión nasal sin identificar la causa. En algunos casos, estos síntomas pueden estar relacionados con alergias alimentarias, una reacción del sistema inmunológico ante proteínas específicas de ciertos alimentos, según literatura clínica internacional.

Entre los síntomas más frecuentes están:

Dolor abdominal.

Congestión nasal.

Inflamación de labios o párpados.

Náuseas o vómitos.

Las reacciones pueden aparecer minutos u horas después del consumo y variar desde molestias leves hasta cuadros más severos, por lo que el diagnóstico debe hacerlo siempre un profesional en salud (ver video adjunto).

Le explicamos cómo reconocer las señales tempranas para consultar a tiempo y evitar complicaciones.



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