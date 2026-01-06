¿Se despierta con dolor de cuello? Revise su almohada

¿Se ha despertado con dolor de cuello, cansancio o sensación de no haber descansado nada? La causa podría estar justo debajo de su cabeza: ¡su almohada! Elegir la adecuada es clave para mejorar la postura, prevenir molestias y garantizar un sueño reparador.

En Buen Día, Milagro Jiménez, asesora en ropa de cama y almohadas, nos explica de manera clara y sencilla cómo seleccionar la almohada correcta según la postura al dormir, la firmeza que necesita y otros factores que influyen en la calidad del descanso.

Con estos consejos, usted podrá dormir mejor y despertar renovado cada mañana.

