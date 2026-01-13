¿Saltarse comidas ayuda a bajar de peso? Esto dice una especialista

El exceso de peso es una realidad presente en gran parte de la población adulta costarricense, y ante este panorama surgen múltiples tendencias para intentar perder kilos rápidamente. Una de las más comentadas es la de omitir comidas como el desayuno o el almuerzo.

Sin embargo, el cuerpo no siempre responde como se espera. La especialista en nutrición funcional, Ana Paula Robledo, analiza cómo reacciona el organismo cuando se dejan de consumir alimentos durante el día y si esta práctica realmente favorece la pérdida de peso o, por el contrario, puede generar efectos negativos en la salud y el metabolismo (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.