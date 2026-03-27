¿Ronca mucho? Causas ocultas y recomendaciones para dormir mejor

Aunque muchas personas lo ven como algo cotidiano, roncar no debería considerarse normal. Este sonido puede ser una señal de que algo no está funcionando bien en su descanso, desde una simple congestión nasal hasta condiciones más complejas como la apnea del sueño.

Factores como el sobrepeso, el consumo de alcohol antes de dormir, la posición al acostarse e incluso el estrés pueden influir directamente en la aparición de los ronquidos. Ignorarlos podría afectar no solo la calidad del sueño, sino también la salud cardiovascular y el nivel de energía durante el día (ver video adjunto en la portada).

Si usted quiere empezar a mejorar su descanso desde hoy, tome en cuenta estos consejos prácticos:

​​Evite dormir boca arriba; prefiera posiciones laterales.

Mantenga un peso adecuado.

Reduzca o elimine el alcohol antes de dormir.

Establezca horarios regulares de sueño.

Mantenga las vías respiratorias despejadas (lavados nasales pueden ayudar).

Eleve ligeramente la cabeza al dormir.

Consulte a un especialista si los ronquidos son intensos o constantes.

Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en cómo descansa y en cómo vive su día siguiente.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.