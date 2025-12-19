Relajación y bienestar: aceites naturales para el alivio muscular

Si en medio del ajetreo de fin y principio de año usted siente rigidez muscular, cansancio o estrés acumulado, los aceites descontracturantes pueden convertirse en grandes aliados para recuperar la sensación de bienestar desde casa.



En Buen Día, la cosmetóloga Vanessa Sandí le explica, paso a paso, cómo preparar y aplicar estos aceites con ingredientes naturales, ideales para relajar los músculos, aliviar molestias y crear un momento de autocuidado sencillo, efectivo y accesible (vea el video adjunto en la portada).

