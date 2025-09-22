EN VIVO
¿Qué significa el dolor abdominal según el lugar donde aparece?

El especialista Carlos Estrada explica cómo la localización del dolor abdominal ofrece pistas sobre la salud y en cuáles casos es recomendable buscar asistencia médica inmediata.

Por Teletica.com Redacción |22 de septiembre de 2025, 9:30 AM

El dolor abdominal no siempre es solo una molestia momentánea.

Puede ser una señal clave del estado de salud y merece atención, especialmente si se presenta con frecuencia o en un lugar específico.

El internista Carlos Estrada explicó que la localización del dolor en distintas partes del abdomen ofrece pistas valiosas sobre posibles afecciones. Cada zona puede asociarse con órganos o sistemas determinados, lo que ayuda a orientar el diagnóstico clínico.

El especialista subrayó la importancia de observar la persistencia e intensidad del dolor, así como otros síntomas que lo acompañan. En casos donde el malestar se repite o aumenta, lo recomendable es acudir al médico para descartar complicaciones.

