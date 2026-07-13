¿Qué beneficios ofrece el resveratrol para la salud?

El resveratrol es un compuesto natural presente en algunos alimentos. En los últimos años ha despertado interés por sus posibles beneficios para la salud cardiovascular y el envejecimiento celular.

La nutricionista Susan Láscarez explicó qué es este antioxidante y cuáles alimentos lo contienen. También aclaró qué dice la evidencia científica sobre su consumo.

La especialista indicó quiénes podrían beneficiarse de incluir estos alimentos dentro de una alimentación balanceada. También recordó la importancia de mantener hábitos saludables.

En la entrevista encontrará información para conocer mejor este compuesto y su papel dentro de una dieta equilibrada.

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