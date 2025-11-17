Por qué se inflama su cuerpo después de desayunar y cómo aliviarlo

A muchas personas les ocurre: amanecen bien, pero apenas comen o incluso después de beber un simple vaso de agua, sienten inflamación. Ese malestar frecuente no siempre es casualidad y puede tener múltiples causas que vale la pena conocer.



La gastroenteróloga Carolina Gutiérrez nos acompañÓ en Buen Día para detallar qué origina este tipo de inflamación y cómo identificar señales que merecen atención. Además, comparte un batido práctico y efectivo que usted puede preparar en casa para aliviar la molestia y comenzar su día con mayor bienestar (ver video adjunto).



