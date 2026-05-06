Estilo de Vida
Organice su información de salud con estas herramientas digitales
Aplicaciones permiten almacenar datos médicos de forma segura y acceder a ellos en cualquier momento.
La digitalización permite almacenar el historial médico de forma segura y consultarlo desde el teléfono o la computadora en cualquier momento.
Actualmente, existen aplicaciones que facilitan el registro de datos como diagnósticos, medicamentos y resultados de exámenes, lo que resulta útil durante consultas o emergencias.
Entre sus principales ventajas están:
- Acceso inmediato a la información médica.
- Mejor control de tratamientos.
- Reducción de documentos físicos.
- Posibilidad de compartir datos con profesionales de salud.
- Mayor organización del historial clínico.
Estas herramientas incorporan medidas de seguridad para proteger la información personal (ver video adjunto).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.