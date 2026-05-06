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Organice su información de salud con estas herramientas digitales

Aplicaciones permiten almacenar datos médicos de forma segura y acceder a ellos en cualquier momento.

Por Teletica.com Redacción 6 de mayo de 2026, 9:30 AM

La digitalización permite almacenar el historial médico de forma segura y consultarlo desde el teléfono o la computadora en cualquier momento.

Actualmente, existen aplicaciones que facilitan el registro de datos como diagnósticos, medicamentos y resultados de exámenes, lo que resulta útil durante consultas o emergencias.

Entre sus principales ventajas están:

  • ​Acceso inmediato a la información médica.
  • Mejor control de tratamientos.
  • Reducción de documentos físicos.
  • Posibilidad de compartir datos con profesionales de salud.
  • Mayor organización del historial clínico.

Estas herramientas incorporan medidas de seguridad para proteger la información personal (ver video adjunto).

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