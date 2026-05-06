Organice su información de salud con estas herramientas digitales

La digitalización permite almacenar el historial médico de forma segura y consultarlo desde el teléfono o la computadora en cualquier momento.



Actualmente, existen aplicaciones que facilitan el registro de datos como diagnósticos, medicamentos y resultados de exámenes, lo que resulta útil durante consultas o emergencias.



Entre sus principales ventajas están:

​Acceso inmediato a la información médica.

Mejor control de tratamientos.

Reducción de documentos físicos.

Posibilidad de compartir datos con profesionales de salud.

Mayor organización del historial clínico.

Estas herramientas incorporan medidas de seguridad para proteger la información personal (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.