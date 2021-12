Llegó la Navidad, época que para muchos significa felicidad y tiempo de compartir con esos seres especiales en su vida; pero, para otras personas es sinónimo de nostalgia y tristeza.



Si usted o algún ser querido no quieren que se acerque la Navidad porque alguien especial ya no está, y siente un vacío que no sabe cómo llenar, esta entrevista es para usted. Stephanie Campos, coach de vida y autora, nos contó cómo vivir una “Navidad sin vos, pero conmigo” (ver video adjunto).

La puede localizar en el WhatsApp 6474-0064 o en las redes sociales @stephaniecamposcoach.