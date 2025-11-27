Mover las piernas sin control al dormir podría tener una causa médica
Aunque muchas personas lo atribuyen al cansancio, estas molestias podrían indicar un trastorno conocido como síndrome de piernas inquietas.
¿Le ha pasado que, justo cuando intenta relajarse o dormir, siente hormigueo, ardor, calambres o una necesidad incontrolable de mover las piernas? Aunque muchas personas lo atribuyen al cansancio, estas molestias podrían indicar un trastorno conocido como síndrome de piernas inquietas.
En Buen Día, el doctor Carlos Estrada nos ayuda a entender qué sucede realmente dentro del organismo cuando aparecen estos síntomas (repase la información en el video adjunto).
El especialista detalla por qué se produce este trastorno, cuáles señales deben llamar su atención y cuándo es necesario buscar ayuda profesional.
Es una oportunidad valiosa para reconocer el problema y comprender cómo puede afectar la calidad del sueño y el bienestar diario.
