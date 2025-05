Más allá de la naranja: fuentes sorprendentes de vitamina C

La naranja es, sin duda, la representante por excelencia cuando hablamos de vitamina C. Usted, como muchos, probablemente la asocia de inmediato con inmunidad, energía y salud. Sin embargo, queremos sorprenderle con una verdad deliciosa y poco conocida: existen alimentos que superan con creces la cantidad de vitamina C que aporta la naranja.



Así es. Aunque la naranja contiene aproximadamente 53 mg de vitamina C por cada 100 gramos, hay otras frutas y verduras que duplican —e incluso triplican— este valor. Incorporarlas en su dieta puede fortalecer su sistema inmunológico, mejorar la absorción de hierro, proteger su piel y ayudarle a mantener un estado general de salud óptimo (ver video adjunto).



La emprendedora Roxana Garita nos explicó, este lunes, cuáles son estos alimentos y cómo aprovecharlos al máximo.



