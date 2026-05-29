Inflamación y fatiga: síntomas relacionados con la digestión

La salud digestiva influye en distintas funciones del cuerpo. El estómago y el intestino participan en la absorción de nutrientes.



Algunas señales podrían alertar sobre alteraciones digestivas. Entre ellas destacan inflamación abdominal, fatiga, acidez, reflujo y cambios en las evacuaciones.



Especialistas recuerdan la existencia de múltiples mitos sobre la digestión. No todo malestar estomacal representa intolerancias o enfermedades graves.



La alimentación balanceada, la hidratación adecuada y el consumo de fibra favorecen la salud digestiva. Los chequeos médicos también resultan importantes ante síntomas persistentes.



En el video adjunto conversamos sobre cuidados y recomendaciones para mejorar el bienestar digestivo.

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