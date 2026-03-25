Hielos digestivos: el remedio natural para la pesadez después de comer

¿Siente pesadez después de las comidas? Unos prácticos hielos naturales podrían ayudarle más de lo que imagina.

Se elaboran fácilmente: solo debe mezclar ingredientes como jugo de limón, hojas de menta fresca y vinagre de manzana. Vierta la preparación en pequeños moldes y llévelos al congelador.

Entre sus beneficios destacan que son ideales para estimular la digestión, disminuir la sensación de pesadez estomacal, reducir la inflamación abdominal leve, entre otros.

Son una opción fácil de preparar en casa y pueden mantenerse congelados durante varios días, listos para acompañarle después de cada comida. Repase la información completa en el video que aparece en portada.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.