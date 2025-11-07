¿Es ciática o solo parece? La clave para saberlo

En Costa Rica, se estima que cerca de 100.000 personas experimentan síntomas asociados con la ciática, una condición que provoca dolor, hormigueo o debilidad en las piernas. Sin embargo, no todos los casos tienen el mismo origen ni requieren el mismo manejo.

El doctor Eduardo Huertas visitó Buen Día para explicar la diferencia entre la ciática verdadera —causada por la compresión del nervio ciático— y la llamada “falsa ciática”, que se debe a problemas musculares, posturales o tensiones acumuladas que generan un dolor muy similar.

El especialista compartió consejos para identificar los síntomas y ofreció recomendaciones para aliviar las molestias, desde ejercicios específicos hasta hábitos que previenen su aparición. Porque entender el origen del dolor es el primer paso para encontrar alivio.

