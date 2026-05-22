El bolero: medicina para sus articulaciones

Bailar también puede aportar beneficios para la salud. Ritmos suaves como el bolero ayudan a mantener el cuerpo en movimiento y favorecen la movilidad en personas con artritis.

Los ejercicios de bajo impacto contribuyen a lubricar las articulaciones, fortalecer músculos y disminuir la rigidez (ver video adjunto).

Entre los posibles beneficios destacan:

Mejora de la movilidad articular.



Disminución de la rigidez.



Fortalecimiento muscular y del equilibrio.



Estimulación de la coordinación.



Bienestar emocional y reducción del estrés.

El bolero permite adaptar movimientos según la condición física de cada persona. Especialistas analizan cómo este ritmo puede aliviar molestias asociadas con la artritis y mejorar la calidad de vida.

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