Estilo de Vida
El bolero: medicina para sus articulaciones
Sus movimientos suaves favorecen la movilidad, fortalecen músculos y ayudan a reducir la rigidez.
Bailar también puede aportar beneficios para la salud. Ritmos suaves como el bolero ayudan a mantener el cuerpo en movimiento y favorecen la movilidad en personas con artritis.
Los ejercicios de bajo impacto contribuyen a lubricar las articulaciones, fortalecer músculos y disminuir la rigidez (ver video adjunto).
Entre los posibles beneficios destacan:
- Mejora de la movilidad articular.
- Disminución de la rigidez.
- Fortalecimiento muscular y del equilibrio.
- Estimulación de la coordinación.
- Bienestar emocional y reducción del estrés.
El bolero permite adaptar movimientos según la condición física de cada persona. Especialistas analizan cómo este ritmo puede aliviar molestias asociadas con la artritis y mejorar la calidad de vida.
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