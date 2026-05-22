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El bolero: medicina para sus articulaciones

Sus movimientos suaves favorecen la movilidad, fortalecen músculos y ayudan a reducir la rigidez.

Por Teletica.com Redacción 22 de mayo de 2026, 9:19 AM

Bailar también puede aportar beneficios para la salud. Ritmos suaves como el bolero ayudan a mantener el cuerpo en movimiento y favorecen la movilidad en personas con artritis.

Los ejercicios de bajo impacto contribuyen a lubricar las articulaciones, fortalecer músculos y disminuir la rigidez (ver video adjunto).

Entre los posibles beneficios destacan:

  • Mejora de la movilidad articular.
  • Disminución de la rigidez.
  • Fortalecimiento muscular y del equilibrio.
  • Estimulación de la coordinación.
  • Bienestar emocional y reducción del estrés.

El bolero permite adaptar movimientos según la condición física de cada persona. Especialistas analizan cómo este ritmo puede aliviar molestias asociadas con la artritis y mejorar la calidad de vida.

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