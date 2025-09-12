Digestión lenta: por qué el malestar después de comer no es normal

Aunque hayan pasado varias horas después de comer, algunas personas continúan sintiendo pesadez, inflamación o malestar. Esta situación, común, pero a veces ignorada, puede estar relacionada con un proceso digestivo más lento de lo habitual.



En nuestra entrevista de hoy en Buen Día, el gastroenterólogo Farhad Rezvani nos explica por qué ocurre este fenómeno, cuáles podrían ser sus causas y, lo más importante, qué alimentos pueden ayudar a mejorar la digestión de manera natural y efectiva (ver video adjunto).



No se pierda esta conversación, llena de consejos prácticos para mejorar su bienestar digestivo.



