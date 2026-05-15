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Cúrcuma, ajo y romero: combinaciones con beneficios reconocidos

Le explicamos cuáles mezclas generan mayores beneficios y cómo incorporarlas en recetas diarias.

Por Teletica.com Redacción 15 de mayo de 2026, 9:06 AM

Algunos ingredientes naturales pueden potenciar sus beneficios cuando se combinan de forma adecuada. Además del sabor, ciertas mezclas destacan por sus propiedades antioxidantes, digestivas y antiinflamatorias.

La cúrcuma contiene curcumina. Este compuesto natural tiene mejor absorción cuando se mezcla con pimienta negra. También ocurre con el romero y el ajo. Ambos ingredientes se relacionan con beneficios para la circulación y el bienestar general.

Especialistas recuerdan que estas mezclas no reemplazan tratamientos médicos. Sin embargo, pueden formar parte de hábitos saludables y una alimentación equilibrada.

En el video adjunto mostramos cómo incorporar estas combinaciones en recetas prácticas para el día a día.

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