Cuatro bebidas que pueden ayudar a controlar el colesterol

El colesterol elevado aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una alimentación equilibrada y el tratamiento indicado por el médico son fundamentales para mantenerlo bajo control.

Algunas bebidas preparadas con ingredientes ricos en fibra y antioxidantes también pueden complementar un estilo de vida saludable y favorecer la salud del corazón.

En esta ocasión le presentamos cuatro opciones sencillas de preparar:

Latte de cacao y avena.

Smoothie rico en fibra.

Agua de jamaica con frutos rojos.

Té verde cítrico.

En el video adjunto conocerá los beneficios de cada bebida, los ingredientes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular y la mejor forma de incorporarlas a una alimentación balanceada.

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