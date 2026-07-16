Estilo de Vida
Cuatro bebidas que pueden ayudar a controlar el colesterol
Estas preparaciones aportan fibra y antioxidantes; además, pueden complementar una alimentación saludable y el tratamiento médico para controlar el colesterol.
El colesterol elevado aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una alimentación equilibrada y el tratamiento indicado por el médico son fundamentales para mantenerlo bajo control.
Algunas bebidas preparadas con ingredientes ricos en fibra y antioxidantes también pueden complementar un estilo de vida saludable y favorecer la salud del corazón.
En esta ocasión le presentamos cuatro opciones sencillas de preparar:
- Latte de cacao y avena.
- Smoothie rico en fibra.
- Agua de jamaica con frutos rojos.
- Té verde cítrico.
En el video adjunto conocerá los beneficios de cada bebida, los ingredientes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular y la mejor forma de incorporarlas a una alimentación balanceada.
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