EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Cuatro bebidas que pueden ayudar a controlar el colesterol

Estas preparaciones aportan fibra y antioxidantes; además, pueden complementar una alimentación saludable y el tratamiento médico para controlar el colesterol.

Por Teletica.com Redacción 16 de julio de 2026, 10:22 AM

El colesterol elevado aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una alimentación equilibrada y el tratamiento indicado por el médico son fundamentales para mantenerlo bajo control.

Algunas bebidas preparadas con ingredientes ricos en fibra y antioxidantes también pueden complementar un estilo de vida saludable y favorecer la salud del corazón.

En esta ocasión le presentamos cuatro opciones sencillas de preparar:

  • Latte de cacao y avena.
  • Smoothie rico en fibra.
  • Agua de jamaica con frutos rojos.
  • Té verde cítrico.

En el video adjunto conocerá los beneficios de cada bebida, los ingredientes que ayudan a proteger el sistema cardiovascular y la mejor forma de incorporarlas a una alimentación balanceada.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

YouTubeTeleticacom

Tags