¿Cuál semilla le conviene más? Descubra sus beneficios y la porción recomendada

Aunque son pequeñas, las semillas y los frutos secos concentran una gran variedad de nutrientes. Estos alimentos aportan grasas saludables, proteína vegetal, fibra, vitaminas y minerales.

Su consumo puede beneficiar la salud cardiovascular, el funcionamiento del cerebro y el sistema inmunológico. La clave está en incluirlos dentro de una alimentación balanceada y respetar las porciones recomendadas.

El maní, los pistachos, las almendras, la nuez de nogal, la nuez de Brasil y el marañón tienen propiedades nutricionales diferentes. Cada uno puede aportar beneficios específicos a la alimentación diaria.

La naturista Camila Rojas explica cuál es la porción recomendada de estos alimentos. También brinda recomendaciones para incorporarlos a las comidas y meriendas de todos los días.

En la entrevista adjunta, conozca cuáles semillas y frutos secos pueden aportar mayores beneficios según las necesidades de cada persona.

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