Creatina: más allá del ejercicio, es aliada del cerebro y la energía

Tal vez usted la asocia solo con el ejercicio, pero la creatina es mucho más que eso. Este aminoácido, que el cuerpo produce de forma natural, puede fortalecer la memoria, mejorar el enfoque y aumentar los niveles de energía en la vida diaria.



Debido a sus múltiples beneficios, cada vez más personas buscan formas de potenciarla a través de la alimentación o la suplementación.

En Buen Día, la nutricionista Melania Cevo nos explicó cómo consumir creatina de manera adecuada y segura para aprovechar al máximo sus efectos positivos (ver video adjunto).



