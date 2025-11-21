Cómo cuidar sus venas: tratamientos y hábitos para una circulación saludable

Aunque solemos prestar más atención a órganos como el cerebro, los pulmones o el hígado, las venas y arterias cumplen un rol igual de vital para mantenernos con vida.

Mantener este sistema limpio y activo es una tarea diaria: hábitos como el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y el control del peso pueden hacer una gran diferencia (ver video adjunto en la portada).



En caso de presentar molestias, inflamación o complicaciones, en esta entrevista usted conocerá qué tratamientos no invasivos existen para proteger la circulación y recuperar el bienestar. El doctor invitado, Jorge Chavarría, nos detalla las opciones disponibles y cómo prevenir problemas antes de que avancen.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.