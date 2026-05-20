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Cinco consejos para aliviar dolores musculares desde el descanso

La postura al dormir, el colchón, la almohada y el estrés influyen en molestias de espalda, cuello y piernas.

Por Teletica.com Redacción 20 de mayo de 2026, 9:29 AM

Muchos dolores musculares empiezan desde el momento en el que uno se levanta.

La postura al dormir, el colchón, la almohada y el estrés influyen en molestias de espalda, cuello y piernas.

Especialistas en terapia física explican que cambios simples en la rutina de descanso pueden reducir la tensión muscular y favorecer la recuperación.

Los expertos recuerdan que el descanso adecuado influye en la recuperación muscular y en la calidad de vida.

En el video adjunto de Buen Día compartimos cinco recomendaciones sencillas para mejorar el descanso y aliviar molestias musculares.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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