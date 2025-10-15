¿Cansancio constante? Estas son las tres causas más comunes

Sentirse agotado sin razón aparente puede ir más allá del estrés o de una noche de mal descanso. Cuando la fatiga se vuelve persistente y empieza a interferir con las actividades diarias, es momento de prestar atención.



El médico internista Eduardo Ruiz, invitado en Buen Día, explica cuáles son las tres causas más frecuentes del cansancio crónico en adultos. Además, brinda recomendaciones para reconocer estos factores y tratarlos desde un enfoque médico y práctico (repase la información en el video adjunto).



Si usted siente que ya no tiene la misma energía de antes, esta entrevista le dará respuestas útiles para recuperar su bienestar.

