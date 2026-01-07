Estilo de Vida
Aplicaciones móviles ayudan a prevenir el deterioro cognitivo
Esta se posiciona como una alternativa accesible para prevenir el deterioro mental en la adultez.
El deterioro cognitivo es un desafío creciente en la adultez, y los sistemas de salud buscan estrategias para mitigarlo.
Hoy, su teléfono celular puede ser un aliado poderoso: existen aplicaciones y juegos diseñados para ejercitar la memoria, la atención, la velocidad de pensamiento y la resolución de problemas (ver video adjunto en la portada).
El geriatra Daniel Herrera nos muestra cómo sacar provecho de estas herramientas y mantener su salud mental activa, sin complicaciones y desde la comodidad de su hogar.
