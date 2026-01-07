Aplicaciones móviles ayudan a prevenir el deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo es un desafío creciente en la adultez, y los sistemas de salud buscan estrategias para mitigarlo.

Hoy, su teléfono celular puede ser un aliado poderoso: existen aplicaciones y juegos diseñados para ejercitar la memoria, la atención, la velocidad de pensamiento y la resolución de problemas (ver video adjunto en la portada).

El geriatra Daniel Herrera nos muestra cómo sacar provecho de estas herramientas y mantener su salud mental activa, sin complicaciones y desde la comodidad de su hogar.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.