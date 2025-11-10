EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Alivie el cansancio de sus piernas con este ungüento casero

Descubra cómo este remedio natural puede ayudar a relajar los músculos y disminuir la sensación de fatiga tras un largo día de actividad.

Por Teletica.com Redacción 10 de noviembre de 2025, 8:56 AM

Después de un día largo, es común sentir las piernas pesadas y cansadas.

La biocosmetóloga Vanessa Sandí comparte cómo preparar un ungüento natural que ayuda a relajar los músculos y aliviar la sensación de fatiga.

Con ingredientes sencillos y de fácil aplicación, puede darle un respiro a su cuerpo tras la rutina diaria (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas