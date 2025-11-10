Estilo de Vida
Alivie el cansancio de sus piernas con este ungüento casero
Descubra cómo este remedio natural puede ayudar a relajar los músculos y disminuir la sensación de fatiga tras un largo día de actividad.
Después de un día largo, es común sentir las piernas pesadas y cansadas.
La biocosmetóloga Vanessa Sandí comparte cómo preparar un ungüento natural que ayuda a relajar los músculos y aliviar la sensación de fatiga.
Con ingredientes sencillos y de fácil aplicación, puede darle un respiro a su cuerpo tras la rutina diaria (ver video adjunto).
