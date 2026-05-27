Alimentación y salud: combinaciones que pueden beneficiar a personas con hipertensión
Algunos alimentos ricos en potasio, fibra y grasas saludables podrían contribuir al control de la presión arterial como parte de hábitos saludables.
La alimentación influye en el control de la presión arterial. Algunos alimentos naturales pueden convertirse en aliados para personas con hipertensión.
Frutas, semillas y alimentos ricos en potasio, fibra y grasas saludables favorecen la salud cardiovascular. Especialistas recuerdan que estos productos complementan el tratamiento médico, no sustituyen medicamentos.
También recomiendan reducir el consumo de sal, ultraprocesados y bebidas azucaradas. Mantener actividad física y realizar chequeos médicos también aporta al control de la presión arterial.
Hoy le mostramos combinaciones de alimentos que podrían beneficiar a personas con hipertensión. Además, explicamos cómo incorporarlas a la alimentación diaria (ver video adjunto).
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