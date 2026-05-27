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Alimentación y salud: combinaciones que pueden beneficiar a personas con hipertensión

Algunos alimentos ricos en potasio, fibra y grasas saludables podrían contribuir al control de la presión arterial como parte de hábitos saludables.

Por Teletica.com Redacción 27 de mayo de 2026, 8:37 AM

La alimentación influye en el control de la presión arterial. Algunos alimentos naturales pueden convertirse en aliados para personas con hipertensión.

Frutas, semillas y alimentos ricos en potasio, fibra y grasas saludables favorecen la salud cardiovascular. Especialistas recuerdan que estos productos complementan el tratamiento médico, no sustituyen medicamentos.

También recomiendan reducir el consumo de sal, ultraprocesados y bebidas azucaradas. Mantener actividad física y realizar chequeos médicos también aporta al control de la presión arterial.

Hoy le mostramos combinaciones de alimentos que podrían beneficiar a personas con hipertensión. Además, explicamos cómo incorporarlas a la alimentación diaria (ver video adjunto).

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