"En Centroamérica asistimos a un resurgir del autoritarismo", dice exfiscal general de Guatemala

Pero esto ocurrió durante muchos años, aunque la comunidad internacional no despertó hasta la crisis de abril de 2018 por la masividad y brutalidad de la violencia policial.

Y en Honduras, donde el discurso del actual gobierno es bastante más respetuoso de los derechos humanos, se ha adoptado también el estado de excepción como una salida fácil... pero definitivamente no es la respuesta efectiva para reducir la inseguridad porque no es sostenible.

Esos acuerdos no lograron que se cristalizaran las promesas transformadoras que contemplaban, sobre todo las socioeconómicas.

Sí, definitivamente. En Centroamérica, la apuesta por llegar al Estado no es para servir a los ciudadanos, sino para servirse de los dineros estatales.

Pero esa misma contundencia no la vemos frente a lo que está pasando en El Salvador y mucho menos en Guatemala.

Por ejemplo, la firma de acuerdos sobre ayuda militar, o el no condenar abiertamente a personas vinculadas a casos de corrupción, o la persecución de funcionarios honestos.

¿Son hoy los gobiernos y sistemas de Centroamérica incapaces de garantizar justicia y respeto a los derechos humanos en sus países por sí solos? ¿Cuál es la fórmula para que un apoyo internacional no se vea como una injerencia a la soberanía nacional?

Pero estas sanciones e inclusión de funcionarios corruptos en listas públicas parecen no tener mucho efecto en estos gobiernos. A veces la misma impresión da con sentencias o recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero aunque pareciera que no tiene efectos, recordemos la liberación de 222 presos políticos en Nicaragua en febrero, que había sido ordenada por la Corte en reiteradas ocasiones.

No digo que fuera solo esta orden la que lo provocó, también hubo muchísima presión internacional. Pero sí creo que tienen un efecto las voces internacionales en estos regímenes, por más antidemocráticos que estén siendo sus rumbos.

¡Espero que no! Ojalá no se extienda a otros países de la región donde, desafortunadamente, sus democracias son sumamente frágiles. Espero que no se padezcan estos mismos problemas en otros países.