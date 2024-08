Volvemos a los orígenes: así se creó el ADN de ‘7 Estrellas’

Las cosas no fueron tan fáciles como decir “hágase un programa de entretenimiento”. La idea inicial era ambiciosa: un programa premium que lidiara con el acontecer de la gastronomía, tecnología, sociedad, farándula, espectáculos y más.



Poco después de la creación de Siete Estrellas, allá en 1999, estuvo claro que el programa debía encontrar su norte o pasar a engrosar la lista de proyectos que, en televisión, no superan los meses de vida.



La tarea le fue encomendada a la productora Mariamalia Jacobo, quien decidió apostar por un cambio en el lenguaje televisivo, la misión fue presentar una idea que no se conocía en el país.



Desde el ritmo al presentar la información, hasta viajar a los rincones más remotos del mundo para presentar contenido que no fuera de segunda mano, el ADN del programa se decidió en aquellos primeros años.



Conversamos con Jacobo y con el director de Telenoticias, Ignacio Santos, sobre los retos en aquella génesis del que hoy es uno de los programas más longevos del país.